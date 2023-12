Salzgitter. Die Berufsfeuerwehr hat eine Bilanz ihrer Einsätze in diesem Jahr gezogen. Manche Fälle blieben nachhaltig in Erinnerung.

Die Auswirkungen des Klimawandels haben das Einsatzjahr 2023 der Berufsfeuerwehr in Salzgitter weniger stark geprägt wie im Vorjahr. Doch eine Vermisstensuche, aber auch zwei Brände und ein Amok-Alarm blieben dem Leiter des Fachdienstes Feuerwehr, Arne Sicks, nachhaltig in Erinnerung. Auch intern hatten die Helfer in der Not mit Beeinträchtigungen zu kämpfen: So belasteten Modernisierungsarbeiten in der Feuerwache in Lebenstedt, die parallel zum laufenden Betrieb ausgeführt wurden, die Arbeitsabläufe zusätzlich. Insgesamt sei es jedoch ein eher durchschnittliches Jahr gewesen, sagte Sicks im Gespräch mit unserer Zeitung. Der zuständige Dezernent Eric Neiseke erwartet im Frühjahr entscheidende Weichenstellungen in Organisationsfragen der Freiwilligen Feuerwehren.