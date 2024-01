Salzgitter. Ob Familien-Yoga oder ätherische Öle: Die Volkshochschule Salzgitter hat manch Neues im Kurs-Programm. Es gibt auch Online-Angebote.

Die Volkshochschule (VHS) der Stadt Salzgitter startet am 1. Februar mit 458 Kursen in das Frühjahrssemester. Gemeinsames Lernen, Entdecken und Aktivsein stehen im Mittelpunkt, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Das Motto lautet demnach: „Zusammen in Vielfalt. Nachhaltig. Vernetzt“. Der Gesundheitsbereich habe dabei die meisten Kurse zu bieten, 120 sind es der Meldung zufolge. Präventionsangebote, Bildungsurlaub und Ernährungs- und Kochkurse seien beliebt.

Neu sind im Frühjahrsprogramm unter anderem „Zusammen leichter – Auf zum Wunschgewicht!“ (vom 5. März bis 7. Mai), „Familien-Yoga“ und „Ätherische Öle in der Hausapotheke“, wird berichtet. Eine Premiere gebe es für eine „Sommerakademie“ im August 2024 mit vielen neuen Angeboten und besonderen „Kunst-Tagen“ in Kooperation mit der Volkshochschule Goslar.

Zum Kurs-Angebot an der Volkshochschule Salzgitter gehören 20 Online-Vorträge aus der Reihe „vhs.wissen.live“

Darüber hinaus gebe es im aktuellen Semester ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersgruppen und die verschiedenen Interessen: 67 Kurse in Fremdsprachen; 64 Kurse in Politik, Gesellschaft, Umwelt; 47 Kurse in der „Oase – Junge VHS“; 50 Kurse Kultur und Gestalten; 32 Kurse im Bereich Arbeit und Beruf, 71 Kurse im Bereich EDV/Neue Medien und mehr.

Infos und Anmeldung Das Programm liegt der Stadt Salzgitter zufolge ab dem 17. Januar an vielen öffentlichen Plätzen aus und ist online bereits abrufbar. Die Kursanmeldung kann schriftlich, persönlich oder im Online-Buchungsverfahren über die Internetseite der Volkshochschule erfolgen: Volkshochschule, Thiestraße 26a, 38226 Salzgitter, Telefon: (05341) 839 3604 oder 839 2200; Fax: (05341) 839 4940. Wer noch nicht weiß, welches der passende Sprach- oder EDV-Kurs ist, kann den kostenlosen „Sprachen- oder EDV-Check“ auf der Internetseite der Volkshochschule machen. Wer Fragen rund um die Kurse hat, kann sich an das VHS-Team wenden, Telefon: (05341) 839 3604 oder 839-2200, E-Mail: vhs@stadt.salzgitter.de. red

Wer lieber von zu Hause lerne, könne aus 102 digitalen Angeboten wählen. Darunter seien 20 Online-Vorträge aus der digitalen Reihe „vhs.wissen.live“ mit vielen aktuellen Themen.

Das Semester wird der Pressemitteilung zufolge wieder kabarettistisch eröffnet. Am Donnerstag, 25. Januar, ist demnach Alexander Merk ab 19 Uhr in der Kulturscheune in Lebenstedt zu Gast. Die Gäste können sich auf eine Zaubershow mit Witz und Poesie und vielen magischen Momenten freuen, heißt es abschließend.

