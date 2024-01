Lebenstedt. Die Polizei Salzgitter berichtet von einem Einbruch in ein Café in der Thiestraße und einer Seniorin, die einen Schock-Anruf entlarvt.

In der Thiestraße in Lebenstedt sind Unbekannte in ein Café eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Im Zeitraum zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Samstag, 7 Uhr, schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein und durchsuchten das Lokal. Dabei entwendeten sie diverse Gegenstände. Die Einbrecher entkamen unerkannt. Die PolizeiSalzgitter bittet nun um sachdienliche Hinweise: (05341) 1897217.

Betrüger fordern 200.000 Euro von 82-Jähriger aus Salzgitter

Am frühen Freitagnachmittag ist eine 82-Jährige Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Laut Polizei habe eine unbekannte Person telefonisch vorgegeben, die Tochter der 82-Jährigen zu sein und einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht zu haben. Die Seniorin müsse schnellstmöglich einen Betrag von 200.000 Euro bezahlen. Die 82-jährige Frau erkannte den Betrugsversuch und legte auf.

