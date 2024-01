Salzgitter. Steigen mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer auch die Preise in Restaurants und Cafés? Was Gastronomen in einer Umfrage dazu sagen.

Seit dem 1. Januar müssen die Gastronomen für Speisen in ihren Lokalen 19 Prozent Mehrwertsteuer berechnen. Dagegen waren sie vergeblich auf die Barrikaden gegangen. Die Bundesregierung hielt an ihrem Plan fest. Ein Argument: Der auf sieben Prozent reduzierte Satz sei eine Hilfe in und nach schweren Corona-Zeiten gewesen. Nun kehre man zurück zur Regel. Für viele Gastronomen nicht nachvollziehbar, hätten sich doch die Rahmenbedingungen dramatisch verändert. Doch was nun? Wie gehen sie mit der neuen alten Regelung um? 19 Prozent auf In-Haus-Speisen – wird jetzt alles teurer? Wir haben uns umgehört.

Erik Beyen