Thiede. Richard Sasdrich sammelt die Plastik- und Papiertüten schon seit Ende der Siebziger. Jetzt will er die Sammlung aber loswerden.

Über 40 Jahre Geschichte hat Richard Sasdrich mittlerweile gesammelt. In Form von fast 5000 Tragetaschen aus Plastik und Papier. Darauf Logos von Unternehmen, die ihre Marke vielleicht schon lange verändert haben oder die es teilweise gar nicht mehr gibt. Aber auch Motive von Ländern, Rezepte oder Logos von politischen Vereinigungen aus der DDR finden sich auf den Tragetaschen von Sasdrich wieder. In acht großen Kartons und zwei Koffern hat er seine Sammlung mittlerweile untergebracht. Nur ein paar hat er zum Lokaltermin in seinem Büro ausgestellt.