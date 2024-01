Lebenstedt. Mitarbeiter der Verwaltung ziehen gegen Oberbürgermeister Frank Klingebiel und den Rat vor Gericht. Das sind die Gründe.

Es knirscht mächtig im Getriebe zwischen Beschäftigten, Rat und Führungsebene im Rathaus in Salzgitter. In die Schußlinie ist das politische Beratungsorgan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik (EB 85) geraten. Weil die Beschäftigten ihr Mitbestimmungsrecht im neunköpfigen Betriebsausschuss für viel zu gering und damit für gesetzeswidrig halten, sind sie gegen Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) und den Rat vors Verwaltungsgericht in Braunschweig gezogen. Nach vielen erfolglosen Gesprächen, die der Personalrat mit der Chefetage geführt habe, seien die Kollegen zu diesem Schritt gezwungen worden, sagte Gesamtpersonalratschef Mario Römer auf Anfrage unserer Zeitung.