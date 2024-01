Salzgitter. Bis 31. Januar läuft die Abstimmung für die Straßen für Monopoly Salzgitter. Vorher wurden Vorschläge gesammelt – auch originelle.

Mehr als 6000 Menschen aus Salzgitter sind bis zum Jahresende dem Aufruf der Macher der Monopoly-Edition Salzgitter gefolgt und haben Vorschläge und Ideen zur Gestaltung des Spiels eingereicht. Einer Pressemitteilung zufolge sind seit der ersten Präsentation im November 2023 insgesamt 297 Straßen zusammengekommen. Im Rennen um einen Platz auf dem Spielbrett dabei seien Straßen von A wie Ahornstraße über L wie Lindenstraße und W wie Waldring bis Z wie Zwergenstieg.

Außer den Straßen seien auch zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Kartentexte vorgeschlagen worden. Dazu zählten unter anderem Schloss Salder, die Burg Gebhardshagen, das Salzgitter-Monument und der Salzgittersee. „Egal ob, über unsere Website, über Facebook oder per Post: Viele Menschen aus Salzgitter haben mitgemacht und tolle und witzige Ideen entwickelt“, wird Florian Freitag von der Agentur Polar 1 zitiert, die das Spiel in Zusammenarbeit mit dem Düsseldorfer Spieleverlag Winning Moves realisiert.

So sollte es nach Meinung eines Einsenders eine Textkarte mit dieser Aufforderung geben: „Sie wurden am Römerbad geblitzt. Zahlen Sie M 20.“ Ein anderer hätte gern dies auf einer Textkarte stehen: „Machen Sie einen Ausflug zum Städtischen Museum Schloss Salder in der Museumstraße. Wenn Sie über Los kommen, ziehen Sie M200 ein.“

Sieger-Straßen der Abstimmung über Monopoly Salzgitter stehen in einigen Monaten fest

Jetzt sind die Einwohnerinnen und Einwohner erneut gefragt: Sie können darüber entscheiden, welche der 297 vorgeschlagenen Straßen es aufs Spielfeld schaffen, heißt es in der Mitteilung. Nur für 22 Straßen sei Platz. Bis zum 31. Januar könne auf der Website www.salzgitter-spiel.de abgestimmt werden. Jeder hat drei Stimmen, jeder kann täglich einmal abstimmen, wird erklärt. „Welche Straßen es dann aufs Spielfeld geschafft haben, wird zur Präsentation des Spiels in einigen Monaten feststehen“, wird Freitag zitiert.

Gemeinsam mit Partnern aus Salzgitter werde bis dahin an der Gestaltung des Spiels gearbeitet. „Wir haben schon einige Anfragen von Institutionen und Unternehmen vorliegen, die aus Salzgitter nicht wegzudenken sind und die sich aktiv an der Monopoly-Edition für die Stadt beteiligen wollen. Dazu werden aktuell intensive Gespräche geführt“, heißt es von Freitag. Man sei an weiteren Partnern interessiert. Diese könnten sich bei den Machern der Monopoly-Edition Salzgitter melden.

Das Spiel könne über die Website vorbestellt werden. Mehr als 4500 Interessierte hätten diese Möglichkeit bereits genutzt.

Der Spieleverlag Winning Moves ist der Mitteilung zufolge der weltweit größte Lizenznehmer von Hasbro, Hersteller von Monopoly. Seit 1999 setze er Städte- und Regional-Editionen um, mittlerweile seien mehr als 250 verschiedene auf den Markt gekommen.

red