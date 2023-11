Salzgitter. Das kultige Brettspiel wird aktuell für die Stahlstadt vorbereitet. Die Bürger können mitgestalten und schließlich auch mit abstimmen.

„Es ist ein herrlicher Herbsttag. Mach eine Wanderung zum Restaurant am Lichtenberg“. Oder: „Geh’ bummeln am Salzgittersee“. Alles ist möglich, vielleicht aber auch ärgerlich: „Du bist auf der Nord-Süd Straße zu schnell gefahren und wurdest geblitzt. Zahle eine Strafe.“ So oder so: Die Salzgitter-Edition des kultigen Monopoly-Spiels macht neugierig und verspricht schon in der Entstehungsphase wunderbare Spieleabende.