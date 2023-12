Salder. Die Stadt hat die ersten Künstlerinnen und Künstler für den Kultursommer 2024 in Salder verpflichtet. Hier sind ihre Namen.

Kulturfans aufgepasst: Die Stadt Salzgitter hat bereits die ersten Künstlerinnen und Künstler für den Kultursommer im nächsten Jahr verpflichtet. Nun die gute Nachricht für alle, die noch Weihnachtsgeschenke benötigen: Schon jetzt gibt es online Karten für den Kultursommer Salzgitter 2024.

Die ersten Stars haben für das Festival, das vom 24. Juli bis 11. August 2024 vor der Kulisse des Schlosses Salder stattfindet, fest zugesagt. Es wird erneut ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Besonderheiten bieten, verspricht die Stadt in einer Mitteilung.

Karten gibt es online auf den Eintrittskarten-Plattformen Reservix, Eventim oder der Internetseite der Konzertagentur Piekert. Unter dem Linkwww.kultursommer-salzgitter.de geht es dann auch direkt zu den Tickets.

Das sind die Top-Acts des Kultursommers 2024 in Salzgitter

Sein 25. „Dienstjubiläum“ will Jan Delay im kommenden Jahr musikalisch mit den Salzgitteranerinnen und Salzgitteraner feiern. Am 9. August, 20 Uhr, tritt er beim Kultursommer auf. Kaum einer hat Musik in Deutschland so geprägt wie er. Und niemand hat sich selbst so konstant, so konsequent weiterentwickelt, von Album zu Album, von Zeitalter zu Zeitalter, von Flash zu Flash.

Mit Hits wie „Come Back and Stay“ und der Nummer 1-Single „Wherever I Lay My Hat“ wurde der britische Sänger und Songwriter Paul Young in den 80ern zum Weltstar – am 2. August 2024, um 20 Uhr wird er beim Kultursommer auf der Bühne stehen. Erst im Mai 2023 erschien sein neues Album „Behind The Lens“, das mit Songs gefüllt ist, die in verschiedenen Zeiträumen aufgenommen wurden und die langjährige Karriere von Paul Young auf den aktuellen Stand bringen. Als Solo-Musiker, aber auch als Mitglied verschiedener Bands, wie Kat Kool & The Kool Kats, der Street Band, den Los Pacaminos oder bei den Q-Tips, begeisterte der Brite ein weltweites Publikum. In Salzgitter wird er seine alten Hits und neuen Songs Open Air präsentieren.

Auch Paul Young hat bereits für den Kultursommer 2024 zugesagt. © Veranstalter | James Hole

Ihnen scheint es beim Salzgitteraner Kultursommer gut gefallen zu haben - die Band „Stahlzeit“ ist 2024 wieder dabei. Vor zwei Jahren konnten sie hier ihre Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern. Am 1. August um 20 Uhr wird „Stahlzeit“ sich erneut mit einer gigantischen neuen Show vor dem Kunstwerk „Rammstein“ verneigen. „Stahlzeit“ wird zu Recht als die Nummer 1 unter den Tribute Shows gehandelt. Mit enorm großem Aufwand kreiert die Band seit mehr als 15 Jahren Shows der Superlative. Ihre Pyroshow wird so kompromisslos und spektakulär umgesetzt, dass man bei „Stahlzeit“ die Hitze bis zu den entferntesten Plätzen spüren kann.

Stahlzeit versprechen wieder eine spektakuläre Show. © Veranstalter | Christian Böhme

Noch nicht im Kartenvorverkauf, aber schon angekündigt: Das Kindermusical „Oh wie schön ist Panama“ wird am 4. August, 15.30 Uhr, auf Bühne des Schlosses Salder aufgeführt. Mit „Oh wie schön ist Panama“ schuf Janosch vor mehr als 40 Jahren einen Kinderbuchklassiker. Zum großen Erfolg avancierte 2006 auch der gleichnamige Kinofilm. Der wiederum liefert nun die Basis für ein brandneues Musical mit Live-Musik. Die turbulente Musicaladaption von Autor und Regisseur Florian Schmidt sowie Komponist Reinhold Hoffmann (Mitglied der Band Haindling) bringt die ebenso amüsante wie philosophische Geschichte über Freundschaft, Fernweh und Freiheit auf die Bühne.

Auch im Mühlengarten gibt es zum Kultursommer in Salzgitter wieder Programm

Auch das Format „Comedy Ladies“ wird 2024 beim Kultursommer erneut mit dabei sein. Am 25. Juli, 20 Uhr, gibt es im Mühlengarten exzellentes Frauenkabarett und Comedy der Extraklasse in einer Mixed-Show. Zwei Stunden purer Spaß, gute Laune und jede Menge Lacher. Durch den Abend begleitet in gewohnt direkter Manier die Braunschweiger Kabarettistin und Liedermacherin Vanessa Maurischat. Diesmal sind neue Künstlerinnen in der zweiten Auflage dabei: Patrizia Moresco, Die Deichgranaten und Kirsten Fuchs.

„Pariser Flair“ werden am 26. Juli, 20 Uhr, Marie Giroux, Jenny Schäuffelen und Elisabet Iserte-Lopez verbreiten. Sie laden zu einer musikalischen Stadtführung durch die französische Hauptstadt ein. Die französische Opernsängerin und jahrelange Wahlpariserin Marie Giroux und die norddeutsche Perle der Ostsee, die Pianistin und Akkordeonistin Jenny Schäuffelen, präsentieren, begleitet von Cellistin Elisabet Iserte-Lopez, französische Chanson-Klassiker von Aznavour bis Piaf über Brel und Becaud. Das Publikum wird sie so besser kennenlernen, aber auch allerlei interessante Tipps über Paris erhalten. Auf der Tour entlang der Seine wird das Publikum zuweilen auch selbst gefordert: Mal gilt es, durch und durch erstaunliche Zusammenhänge zu erraten, mal wird zum Tanzen ermuntert.

Auch für Kinder bietet der Kultursommer in Salzgitter etwas

Die „Blue Terrace Band“ tritt am 27. Juli, 20 Uhr, beim Kultursommer 2024 auf. Die Band ist eine Formation einer erfahrenen Musikerin und vier Musikern, die die Lust am Außergewöhnlichen zusammengeführt hat. Die große musikalische Vielfalt der Bluesmusik auf die Bühne zu bringen, liegt ihnen am Herzen. Die Historikerin und Bluesmusikerin Haide Manns geht mit ihrer Blue Terrace Band in dem Konzert und der Lesung der Thematik der Bluesmusik der afroamerikanischen Frauen auf den Grund und beschreibt anhand zahlreicher Beispiele die lyrische Kraft und Vielfalt des Blues und seiner Interpretinnen.

