Salzgitter. In der Nacht wurde ein 56-jähriger Mann aus bislang unbekannten Gründen angegriffen. Mit Kopfverletzungen musste er ins Krankenhaus.

Mitten in der Nacht ist ein 56-Jähriger in Salzgitter-Thiede von zwei Unbekannten angegriffen worden. Wie die Polizei berichtet, geschah die Tat in der Nacht zu Samstag gegen 3 Uhr in der Langen Hecke. Aus bisher unbekannten Gründen wurde das Opfer von zwei Männern angegriffen und am Kopf verletzt.

Der 56-jährige Mann musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Täter entkamen unerkannt. Bislang liegen der Polizei nur vage Angaben zum Tathergang vor. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter-Thiede unter (05341) 941730 zu melden.

Planen aufgeschlitzt: Lkws in Lebenstedt beschädigt

Zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag haben Unbekannte die Planen von insgesamt vier geparkten Lkw an der Ludwig-Erhard-Straße in Salzgitter-Lebenstedt aufgeschlitzt. Ladung wurde offensichtlich nicht gestohlen. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

red