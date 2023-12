Salzgitter. Heiligabend und Silvester fallen auf einen Sonntag. Das beeinflusst die Öffnungstage der Bäckereien und Konditoreien in Salzgitter.

Frische Brötchen zum Weihnachtsfest und auch zum Jahreswechsel? Ganz verzichten müssen die Salzgitteraner darauf nicht. Allerdings ist das Angebot doch recht eingeschränkt. Wo Sie an Heiligabend, den Weihnachtstagen sowie an Silvester und am Neujahrstag 2024 Brötchen bekommen, das haben wir zusammengestellt.