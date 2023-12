Salzgitter. Die Polizei meldet außerdem einen Leichtverletzten nach einem Autounfall bei Steinlah. Der Polizei-Überblick für Salzgitter.

Ein Skoda ist am Donnerstagnachmittag mit einem Zaun in Lichtenberg kollidiert. Das teilt die Polizei mit. Demnach wollte der 68-jährige Fahrer am Evangelienberg wenden, als er mit seinem Auto gegen den Zaun fuhr. Polizeibeamte hatten den Eindruck, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht - er ergab mehr als 2 Promille, schreib die Polizei. Beamte beschlagnahmten daraufhin seinen Führerschein, der 68-Jährige musste eine Blutprobe im Klinikum abgeben.

Auto landet zwischen Steinlah und Haverlah im Graben

Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein 42-jähriger Salzgitteraner am Donnerstag gegen 13.50 Uhr auf der K 81 wischen Steinlah und Haverlah mit seinem Auto erst in den Gegenverkehr geraten und dann von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug kam im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich auf rund 2500 Euro, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Böller-Alarm in Lebenstedt

Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag gegen 20.20 Uhr vermutlich Böller in zwei Restmüllcontainer im Storchenkamp geworfen. Die Behälter gerieten daraufhin in Brand. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 700 Euro.

Einige Stunden später, gegen 22.50 Uhr, geriet eine Hecke in der Straße Rabenacker in Brand. Auch hier vermutet die Polizei Pyrotechnik als Ursache. Die Täter sind unbekannt.

Die Polizei Salzgitter sucht in beiden Fällen nach Zeugen unter (05341) 18970.

red