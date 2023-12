Salzgitter. Sie möchten zu Neujahr das Feuerwerk ansehen und wissen noch nicht, von wo aus das in Salzgitter gut geht? Das sind unsere Tipps.

Sie feiern Silvester zu Hause und möchten das Feuerwerk über der Stadt möglichst gut sehen? Wo in Salzgitter geht das? Welcher Ort ist dafür am besten geeignet? Wir haben Ihnen hier fünf Tipps zum Feuerwerk-Gucken zusammengestellt.

© Archiv | Rudolf Karliczek

Unser Tipp 1...

... der Burgberg hoch über Lichtenberg. Von hier aus haben Sie einen tollen Blick auf die Stadt. Mit dem Auto gelangen Sie den Berg hinauf, bis zur besten Aussicht sind nur noch einige Schritte zu gehen. Doch Achtung: Es wird sicher voll werden. Der Burgberg ist in der Silvesternacht ein beliebtes Ziel für Feuerwerk-Gucker. Und: Die Anfahrt direkt über Lichtenberg ist nach wie vor nicht möglich. Die Burgbergstraße wird saniert und ist hinter der Ortschaft gesperrt. Also: Etwas mehr Zeit einplanen und die ausgeschilderte Umleitung über Osterlinde nehmen. Oder - für Sportliche - von Lichtenberg aus zu Fuß hinauf.

Die Aussichtsplätze sind begrenzt - doch auch vom Fuße des Bismarckturms aus bietet sich ein toller Blick über Salzgitter-Bad. © FMN | Rudolf Karliczek

Unser Tipp 2...

... der Bismarck-Turm bei Salzgitter-Bad. Der Turm selbst ist nicht zugänglich, doch für einige wenige Menschen gibt es am Fuße die Möglichkeit, über die Stadt zu blicken. Über die Irenenstraße geht es hinauf.

Der Schäferstuhl ist ein beliebtes Ziel für Spaziergänger und Jogger. Und in der Silvesternacht hat man von dort aus einen tollen Blick auf die Stadt und das Feuerwerk. © FMN | Rudolf Karliczek

Unser Tipp 3...

... der Schäferstuhl bei Salzgitter-Bad. Achtung: Autos dürfen nicht bis hinauf zum Schäferstuhl fahren. Sie müssen am Ortsrand von Gitter in der Straße Zum Schäferstuhl parken und sich dann zu Fuß auf den Weg machen. Doch die Mühen lohnen sich. Auf dem Schäferstuhl ist reichlich Platz, und die Aussicht ist herrlich.

Der Lindenberg bei Thiede wirkt auf den ersten Blick unspektakulär. Doch in der Silvesternacht bietet sich von dort aus ein toller Blick. © FMN | Rudolf Karliczek

Unser Tipp 4...

... der Lindenberg bei Thiede. Das ist nun wirklich ein Tipp, den nicht alle Salzgitteraner kennen. Oberhalb des Neubaugebietes gelegen, bietet sich ein herrlicher Blick. Je nachdem, von welcher Seite des Berges aus, auf Salzgitter, Wolfenbüttel oder auch Braunschweig. Aber Achtung: Die Straße zum Wasserturm ist eine Privatstraße. Befahren werden darf sie nicht. Sie müssen sich also zu Fuß auf den Weg machen. Am besten, Sie parken an der Straße „An der Zwergenkuhle“ oder „Am Wasserturm“ und gehen los. Aber: Auch hier lohnt sich die Mühe ganz bestimmt.

Auch der Hasselberg bei Salder ist in der Silvesternacht ein lohnendes Ziel, um das Feuerwerk zu bewundern. © FMN | Rudolf Karliczek

Unser Tipp 5...

... der Aussichtspunkt Hasselberg bei Salder. Den erreichen Sie auch mit dem Auto. Einfach von Salder aus die Straße „Forstweg“ hochfahren. Dort oben gibt es allerdings nur wenige Parkmöglichkeiten.

Unser Tipp für alle 5 Tipps: Nehmen Sie Freunde oder Familie mit und packen Sie ein Körbchen mit Verpflegung. Und dann: Gute Aussicht und einen guten Start ins Jahr 2024.