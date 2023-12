Salzgitter. Weitere Meldungen: Einbruch in ein Schmuckgeschäft am Klesmerplatz und ein Unbekannter zerkratzt Autos in Salzgitter-Bad.

Ein 84 Jahre alter Mann hat am Sonntag, 17. Dezember, ein Pferd mit Reiterin von einem Feldweg in der Ortschaft Gustedt abgedrängt, sagt die Polizei Salzgitter. Zunächst habe er noch gehupt. Er wartete nicht, bis der Weg frei war, sondern fuhr ohne Sicherheitsabstand an dem Pferd vorbei. Dabei touchierte er das Pferd. Das Pferd schreckte auf und warf seine Reiterin ab. Die 27-jährige Frau und das Pferd verletzten sich dabei leicht. Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer wegen Nötigung und fahrlässiger Körperverletzung.

Unbekannter zerkratzt in Salzgitter-Bad mehrere Pkw

Ein Unbekannter hat in der Gertrudenstraße in der Zeit zwischen Freitag, 15. Dezember, 23 Uhr und Samstag, 16. Dezember, 8.15 Uhr mehrere Autos zerkratzt. Die Polizei in Salzgitter Bad ermittelt in sieben Fällen wegen Sachbeschädigung an Pkw. Ein unbekannter Täter habe einzelne Lackflächen von abgestellten Fahrzeuge zerkratzt und hierdurch einen Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer (05341) 8250 entgegen.

Einbruch bei Schmuckgeschäft am Klesmerplatz in Salzgitter-Bad

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Montag, 18. Dezember, um 2.30 Uhr in ein Schmuckgeschäft am Klesmerplatz ein, so die Polizei. Sie erbeuteten Schmuck. Wie groß der Schaden ist, kann die Polizei noch nicht sagen. Ein Zeuge hatte die Täter bei ihrer Tat überrascht, woraufhin diese die Flucht ergriffen. Die Täter entkamen unerkannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer (05341) 8250 entgegen.

Diesel aus Rübenerntemaschine gestohlen

Unbekannte pumpten in der Zeit zwischen Freitag, 8. Dezember 12 Uhr und Samstag, 16. Dezember 7 Uhr etwa 1100 Liter Diesel aus einer geparkten Rübenerntemaschine ab, so die Polizei Salzgitter. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe dafür ein Fahrzeug benutzt haben. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tatfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer (05341) 8250 in Verbindung zu setzen.

Mann randaliert und die Polizei nimmt ihn fest

Ein 39-jähriger Mann warf am Sonntag, 17. Dezember gegen 10.45 Uhr in der Bahnhofsstraße in Ringelheim eine Glasflasche gegen eine Anzeigentafel der Deutschen Bahn. Ein Augenzeuge informierte die Polizei über den randalierenden Mann. Diese erschien rechtzeitig, um den Mann zu stellen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Der Schaden liegt etwa bei 500 Euro.

