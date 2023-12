Salzgitter. Auf der L615 kommt eine 78-Jährige von der Fahrbahn ab. Sie kollidiert mit einem Baum und muss schwer verletzt ins Krankenhaus.

In Salzgitter hat sich am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 78 Jahre alte Frau schwer verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau aus Salzgitter gegen 15 Uhr mit ihrem Auto, einem Renault, auf der Landstraße 615 von Thiede kommend in Richtung Üfingen unterwegs.

Kurz nach dem Abzweig zur K16 kam die 78-Jährige, die sich alleine in ihrem Pkw befand, dann aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Das Auto wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam dort zum Stehen. Die Frau musste nach dem Unfall schwer verletzt ins Krankenhaus gerbracht werden, an ihrem Pkw entstand ein Totalschaden.

red