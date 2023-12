Salzgitter-Bad. Am Sonntag ist Bescherung im Tierheim Salzgitter-Bad. Darum wird dringend Unterstützung benötigt.

Das Tierheim Salzgitter-Bad ist auf Spenden angewiesen. Ein ganz wichtiger Termin in jedem Jahr ist daher für den Tierschutzverein Salzgitter und Umgebung die Bescherung in der Einrichtung. An Sonntag, 17. Dezember, 14 bis 16 Uhr, ist es wieder so weit. Dann können Tierfreunde Spenden bringen. Das Team der Einrichtung revanchiert sich mit Heißgetränken, Keksen und Infos rund ums Tierheim in Salzgitter-Bad, Am Pfingstanger 40.

Die Tierarztkosten sind enorm gestiegen - nicht nur deshalb freut sich das Tierheim Salzgitter über Spenden

Wie nötig Spenden sind, verdeutlicht Benjamin Kozlowski, stellvertretender Vorsitzender, in einem Gespräch mit unserer Zeitung an zwei Beispielen. „Uns laufen in diesem Jahr die Tierarztkosten davon. Kalkuliert hatten wir mit 60.000 Euro für das gesamte Jahr. Inzwischen sind wir schon bei 90.000 Euro.“ Der „Posten Tierarztkosten“ sei längst hinter den Personalkosten der größte im Haushalt der Einrichtung. Hinzu komme: Im nächsten Jahr müsse die Katzen-Quarantäne-Station saniert werden. „Die ist in die Jahre gekommen und muss gemacht werden. Auch, um unseren Mitarbeiterinnen die Arbeit zu erleichtern.“ Große Herausforderungen also. Nicht nur Futter- und Sachspenden seien am Sonntag willkommen, sondern auch Geldspenden.

Vor dem Haupteingang des Tierheims findet die Bescherung statt. Dort werden die Spenden von den Helfern und Ehrenamtlichen entgegengenommen und später gesichtet und sortiert. „Wir werden für unsere Gäste ein gemütliches Ambiente schaffen“, verspricht Kozlowski und bittet Besucher, schon auf dem Schützenplatz zu parken, denn direkt am Tierheim könnte es eng werden.

Das Tierheim ist voll. Wir sind das ganze Jahr am oberen Level gelaufen. Es ist nie abgerissen und es wird wohl auch so bleiben. Benjamin Kozlowski

Geboten werden dann am Tierheim neben Punsch und Glühwein sowie Keksen auch ein Info-Stand, erklärt Kozlowski. Allerdings: Das Tierheim selbst wird an diesem Tag nicht zu besichtigen sein, denn: „Das wäre zu viel Stress für unsere Tiere – und auch unsere Mitarbeiterinnen würden das gar nicht bewältigen können“, sagt Kozlowski. Führungen und Gespräche zu den Tieren seien also nicht möglich.

Von Weihnachten bis nach Neujahr vermittelt das Tierheim in Salzgitter keine Schützlinge

Das Tierheim sei derzeit – wie schon das ganze Jahr – voll besetzt. „Wir sind das ganze Jahr am oberen Level gelaufen. Es ist nicht abgerissen und es wird wohl auch so bleiben“, befürchtet Kozlowski. Und trotzdem bleibe es auch in diesem Jahr dabei: „Von Weihnachten bis nach Neujahr vermitteln wir keine Tiere. Denn: Tiere sind keine Weihnachtgeschenke“, redet der stellvertretende Vorsitzende Klartext. Ganz genau heißt das: Vom 18. Dezember bis 3. Januar werden keine Tiere vermittelt. Wer sich für einen Bewohner des Tierheims interessiere, könne sich bei der Einrichtung melden, müsse sich dann aber ein wenig gedulden.

Willkommen seien am Sonntag neben Geldspenden selbstverständlich auch Sachspenden. „Futter geht immer – für Hunde, Katzen und Kleintiere. Ansonsten Spielzeug, Kratzbäume oder auch Versteckmöglichkeiten“, nennt Kozlowski Beispiele. Wer Futter kauft, sollte möglichst darauf achten, getreidefreies zu kaufen.