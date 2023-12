Salzgitter. Sie freuen sich über jedes vermittelte Tier, aber an Menschen, die sich ausgiebig informiert und alle Gegebenheiten abgeklärt haben.

Ein Tier sollte man sich nur ganz bewusst zulegen, als Überraschungsgeschenk zu Weihnachten ist es absolut ungeeignet. Das sagt Benjamin Kozlowski, zweiter Vorsitzender, für den Tierschutzverein Salzgitter und Umgebung. Ein niedlicher Welpe, ein Kätzchen – am Weihnachtsabend sorgten sie zwar oft für Begeisterung, aber was mit großer Freude beginne, ende schnell im Tierheim. Nämlich dann, sobald sich die neuen Halter mit den tatsächlichen Ansprüchen des Tieres konfrontiert sähen.

Die Tierschützer empfehlen: vor der Anschaffung intensiv mit den Bedürfnissen der Tierart befassen. Und auch dann gelte: Ein neues Haustier sollte erst nach den Weihnachtstagen aufgenommen werden. Trubel und Hektik während der Vorweihnachtszeit und der Feiertage erschwere es dem Neuzugang, sich in aller Ruhe an sein neues Zuhause zu gewöhnen.

Tierheim Salzgitter nimmt 300 neue Tiere im Jahr auf

„Ein Tier ist keine Sache, die ich einfach umtauschen kann, wenn sie nicht passend ist oder nicht gefällt“, wird Tierheimleiterin Christin Furmanski zitiert. „Mit einem Tier übernimmt man die Verantwortung für ein Lebewesen – und muss auch bereit sein, diese zu tragen, so lange das Tier lebt.“ Eltern müsse klar sein, dass ein Kind nie allein die Verantwortung für ein Tier übernehmen könne. Oft bemerkten Eltern zu spät, dass ein Großteil der Versorgung – das Füttern, das Säubern des Geheges oder das Gassigehen – an ihnen hängen bleibe. Schnell landeten Hund, Katze, Kaninchen oder Meerschweinchen dann im Tierheim Salzgitter – oft auch erst im Laufe des folgenden Jahres, wenn Urlaubspläne, unerwartete Kosten oder die bis dahin unbekannten Anforderungen an eine artgerechte Haltung die Freude über das neue Familienmitglied vergehen ließen. „Jedes Jahr nehmen wir über 300 neue Tiere auf – viele davon wurden unüberlegt angeschafft, oftmals auch zu Weihnachten“, so Christin Furmanski.

Sie rät zudem: Wer ernsthaft mit dem Gedanken spielt, ein Tier bei sich aufzunehmen, sollte im Vorfeld mit allen Beteiligten überlegen, welche Tierart am besten geeignet ist und in die Familie passt. Dazu gehöre, ob alle Rahmenbedingungen stimmten und arteigene Bedürfnisse erfüllt werden könnten. „Als erste Anlaufstelle lohnt sich immer der Gang ins Tierheim Salzgitter, wo viele Tiere auf ein neues, liebevolles Zuhause warten.“

Die Pfleger im Tierheim Salzgitter helfen bei der Auswahl

Auch wichtig sei, sich Zeit zu nehmen. Die Erfahrung der Tierpfleger, die ihre Schützlinge genau kennen, könne helfen, das passende Tier zu finden. Als alternatives „tierisches Weihnachtsgeschenk“ eignet sich laut Kozlowski beispielsweise Fachliteratur, mit der sich der angehende Tierhalter über die Bedürfnisse ihres zukünftigen Tieres vertiefend informieren kann.

Das Tierheim Salzgitter weist darauf hin, dass vor den genannten Hintergründen die Tiervermittlung in der Zeit vom 18. Dezember bis einschließlich 3. Januar eingestellt wird, um „tierische Überraschungen“ zu vermeiden.

Weitere Infos und Kontakt unter www.tierheim-sz.de

red