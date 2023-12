Salzgitter. Salzgitter wird oft schlecht dargestellt. Aber ist es wirklich ein Ghetto? Ein junger Salzgitteraner hat dazu eine klare Meinung.

Die Stadt Salzgitter hat in unserer Region und darüber hinaus einen eher negativen Ruf. Das sagt zumindest Leon Beyerle, der hier aufgewachsen ist und am Gymnasium am Fredenberg dieses Jahr sein Abitur gemacht hat. „Salzghetto“, so werde die Stahlstadt oft genannt, sagt Leon. Maßgeblich dazu beigetragen haben laut ihm beispielsweise Dokusoaps, wie das RTL-II-Format „Hartz und Herzlich“, oder auch diverse Kanäle in den sozialen Medien. Sie stellen Salzgitter oftmals als eine Stadt mit Verbrechen, Verschmutzung und großer sozialer Ungleichheit dar. Immer wieder ist Leon in seinem Leben auf den Spitznamen „Salzghetto“ gestoßen.