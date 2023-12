Lebenstedt. Den Tag des Ehrenamts widmete die Stadt 17 Menschen, die Bürgern in der Not beistehen. Wer das ist und was sie tun, lesen Sie hier.

Den Roten Teppich rollte die Stadt vor mehr als 100 geladenen Gästen am Dienstag im „Hotel am See“ symbolisch denen aus, denen tatkräftige Hilfe für Menschen in Not selbstverständlich ist. Zum Tag des Ehrenamtes zeichnete Oberbürgermeister Frank Klingebiel vier Vertreter der hiesigen Ortsgruppe des Technischen Hilfswerks (THW) und 13 Feuerwehrleute aus der Stahlstadt aus, die für die örtliche Kinder- und Jugendarbeit verantwortlich zeichnen. Doch die Kür der Freiwilligen zelebrierte Moderator Clemens Löcke als unterhaltsamen Gesprächsreigen mit Werbung für Salzgitter als Hochburg selbstlosen Engagements für die Bürger.

Warum der Tag des Ehrenamtes für die Stadt wichtig ist

Für die Stadt ist der von ihr gefeierte Tag des Ehrenamtes nach Vorbild der von den Vereinten Nationen 2001 ins Leben gerufenen Institution eine gern geübte Pflicht, die trotz äußerst angespannter Finanzlage auch künftig fortgesetzt werde, versprach der OB gleich eingangs in seiner Begrüßungsrede. Noch mit dem Wort „Hallelujah“ im Ohr, das zuvor Sänger, Gitarrist und Liedermacher Nick Noah aus Salder dem gleichnamigen Song von Leonard Cohen entliehen hatte, rief Klingebiel den Ehrenamtlichen mit Inbrunst zu: „Gottseidank, dass es Sie noch gibt“. Das sei ein positives Signal in Zeiten, „in denen die Welt aus den Fugen zu geraten scheint“.

Warum die Stadt am Tag des Ehrenamts das THW ehrte

Zu diesen Vorbildern gehört das THW, am Abend präsentiert von Ortsgruppenchef Volker Nowak und seinen Kollegen Borbe Rötsch, Christian Lau und Patrick Klapper. Ihre ehrenamtlichen Leistungen wurden In der Kategorie „Menschen für Menschen“ gewürdigt. Seit rund 70 Jahren engagieren sich die Helfer des THW im Katastrophen- und Zivilschutz, bringen etwa bei Stromausfällen mit Netzersatz-Anlagen Licht ins Dunkle, beseitigen bei Sturmschäden entwurzelte Bäume oder Trümmerteile und stehen den Menschen mit technischer Unterstützung zur Seite.

Die Ortsgruppe in Salzgitter hat rund 175 Mitglieder, darunter 55 Frauen. 45 Helfer sind in der Jugendgruppe aktiv. Derzeit wartet Gruppe auf einen dringend notwendigen Neubau in Salder oder auf einen Umzug in den Süden der Feuerwache 2 an der Nord-Süd-Straße. „Egal, Hauptsache, Sie machen was Schönes für uns“, wünschte sich Nowak. Doch er erinnerte sich auch an Einsätze etwa in Ringelheim, als ein Kind gerade noch lebend aus einem Bohrloch geborgen werden konnte. „Das treibt mir heute noch Tränen in die Augen“, bekannte der THW-Chef.

Moderator Löcke im Gespräch mit Christian Lau (links), Patrick Klapper (neben ihm), Borbe Rötsch (2. von rechts) und Volker Nowak (neben ihm). © FMN | Michael Kothe

Viel Anerkennung am Tag des Ehrenamtes für die Arbeit der Feuerwehr

Besonders würdigen ließ die Stadt nach einem Gastspiel von Zauberkünstler und Bauchredner Alpar Fendo gleich reihenweise Salzgitters Feuerwehrleute, die den Nachwuchs trainieren. In den Jugendfeuerwehren, in denen sich 10- bis 16-Jährige tummeln, aber auch in den Kinderfeuerwehren, die 6- bis 10-Jährigen vorbehalten sind, wird nicht nur spielerisch an die Tätigkeiten und Leistungen von Feuerwehrmitgliedern herangeführt. Es würden auch Teamgeist und Ehrgeiz geweckt, sagte Adrian Arndt Löcke ins Mikro.

Neben der klassischen feuerwehrtechnischen Ausbildung erleben die Kinder- und Jugendlichen gemeinsame Ausflüge und Aktivitäten. Die Feuerwehrgruppe biete so auch ein verlässliches, soziales Gefüge, es werde Kameradschaft gelehrt und gelebt, soziale Kompetenz und Verantwortungsbewusstsein gestärkt, betonten die Helfer in der Not. Die Jugendfeuerwehr Salzgitter besteht aus 24 Jugendfeuerwehren mit 289 Mitgliedern. Die Kinderfeuerwehr wurde im Jahr 2009 gegründet. Sie bildet sich aus 18 Wehren mit 271 Mitgliedern.

Für musikalische Unterhaltung sorgte der Liedermacher Nick Noah aus Salder. © FMN | Michael Kothe

Neben Arndt erhielten auch Benedikt Denno, Dennis Gabriel, Friederike Grabenhorst, Marion Hammond-Weiß, Jennifer Junghans, Stefanie Kiwitt, Kevin Meyer, Markus Samtleben, Daniela, Davina und Danica Söhler, Noelle Strojek und Steffen Sydow als Dank je eine Salzgitter-Wanduhr der Stadt. „Eure Arbeit“, bilanzierte der OB am Ende der zweistündigen Veranstaltung, „ist eine echte Erfolgsgeschichte.“