Am Ende steigt mindestens ein Salzgitteraner auf!

Der SV Innerstetal II (in Grün) und Fortuna Lebenstedt II (in Rot) werden von der Konkurrenz häufig als Favoriten auf die Meisterschaft genannt.

Eines steht schon vor dem Saisonstart in der 1. Fußball-Nordharzklasse am Sonntag fest: Am Ende der Spielzeit wird es einen Salzgitteraner Aufsteiger in die Nordharzliga geben. Denn elf der zwölf hiesigen Teams bilden komplett die Staffel 2. Lediglich Borussia Salzgitter bekommt es mit der geballten Wolfenbütteler Konkurrenz zu tun, da sie mit ihrer Zweitvertretung nicht in einer Liga spielen dürfen.

AKV Salzgitter

Zugänge: Eray Akdeniz (SV Ege) Batuhan Ant, Canberk Uzunhan (beide Viktoria Thiede) Anas Mohamad (vereinslos), Caglayan Cakmak (eigene 2. Herren).

Abgänge: Mert Gündogdu (TSV Hallendorf), Diyar Bayat (VfL Liebenburg), Bengin Abdullah (pausiert).

Kader

Tor: Anas Mohamad.

Abwehr: Iidle Hanad, Mervan Hukmat Ali, Asen Kolev, Batuhan Ant, Muhaxei Al Omar, Deldar Barakat, Mert Karasu.

Mittelfeld: Cagdas Cakmak, Cenk Karatas, Veton sokoli, Özgün Yenigün, Canberk Uzunhan, Eray Akdeniz, Baran Gülsen, Hristo Karaivanov, Simeon Vasilev, Caglayan Cakmak, Okan Nalcakan.

Sturm: Mikdat Bozkurt, Tarkan Naslcakan.

Trainer: Özgün Yenigün.

Saisonziel: Unter die Top 3.

Meistertipp: „Es wird sehr spannend, und eine Vorhersage ist schwer. Fortuna II und Innerstetal II waren stark letzte Saison, aber auch mit den Absteigern Fuhsetal und Salder II ist zu rechen.“

FC Germania Bleckenstedt II

Zugänge: Timur-Can Öz (Vahdet Salzgitter), Aydin Ayman (AKV Salzgitter), Marko Djordjevic (Viktoria Thiede), Nino-Vincenzo Bellomo (vereinslos), Ömer Özdemir (TSV Hallendorf), Adrian Spadlo (TSV Germania Lamme), Nils Zimmermann, Laurenz Köln (beide eigene A-Jugend).

Abgänge: Nico Hibbeler (eigene 3. Herren).

Kader

Tor: Can Basar Yeter, Yasin Ücüncü.

Abwehr: Marcel Ahrens, Aydin Ayhan, Marco Bieke, Finn Gwizdal, Jan-Luca Honisch, Oliver Kasten, Eric Krause-Osten, Max Latzel, Dennis Luszczyk, Julian Staniecki, Burak Tankir.

Mittelfeld: Arif Ates, Maurice Adu-Poku, Nino-Vincenzo Bellomo, Marko Djordjevic, Alex Graf, Laurenz Köln, Manuel Lemke, Jeff Nerowski, Timur-Can Öz, Ömer Özdemir, Aljoscha Pieper, Florian Schimmeyer.

Sturm: Adrian Spadlo, Tom Spandau, Hakan Uysal, Nils Zimmermann, Hasim Gökden.

Trainer: Alex Graf.

Saisonziel: Gesichertes Mittelfeld.

Meistertipp: SV Innerstetal II, Borussia Salzgitter II.

FSV Fuhsetal

Zugänge: Niklas Stark (Gr. Lafferde), die komplette 2. Herren.

Abgänge: Lukas Paulinski, Stefan Fricke, Akay Ramazan, Christoph Voss (alle eigene Ü32), Noah Stern, Adrian Ahrens, Justin Kratzert (alle Union Salzgitter), Tim Behre (SC Gitter), Fabian Gruhn (TSV Üfingen), Kevin Kaschner (Arminia Adersheim).

Kader: Niklas Stark, Karsten Freckmann, Florian Fricke, Niklas Töpler, Nils Stanko, Till Reese, Marcel Herzke, Frederick Ahrens, Hagen Lehmberg, Jan Kirsch, Jan-Markus Knesia, Sebastian Knesia, Niklas Möller, Daniel Peter, Philipp Schwerin, Timo Przybilla, Simon Schaap, Tim Fuhrmann, Alex Kindich, Chris Wolfram, Nick Scubert, Jannik Stanko, Chris Göbel, Dominik Reber, Maurice Harbord, Nick Reinecke, Jan Holst, Yannik Körner, Mirko Korek, Luca Wolf (die genauen Positionen werden erst zum ersten Punktspiel genau festgelegt).

Trainer: Fred Matejasik.

Saisonziel: Aufgrund der neuformierten Mannschaft – Klassenerhalt.

Meistertipp: Union Salzgitter II, SV Innerstetal II.

Borussia Salzgitter II

Zugänge: Mitan Darwish (eigene 1. Herren), Siyar Tastan (TSV Hallendorf), Jusuf Majidi (unbekannt), Yasin Ay (VfL Salder).

Abgänge: Mohammed Ibrahim (Verein unbekannt).

Kader

Tor: Mitan Darwish, Emrah Ökdem, Cevdet Ökdem.

Abwehr: Hisham Khalil, Reza Khudadad, Ulhak Kalkan, Murat Gökden, Siyar Tastan, Rezan Ismail, Mazlum Tarlan, Dijwar Atac.

Mittelfeld: Cesur Atac, Poorya Mohamad, Renas Ismail, Esat Benhur Emre, Ibrahim Halil Gökden, Jusuf Majidi, Ömer Peker, Asen Gemedzhier.

Sturm: Ben Ousmane Kante, Serdar Demirel, Yasin Ay, Muhammed Kalkan, Yilmaz Tastan.

Trainer: Ulhak Kalkan, Cesur Atac (Co-Trainer).

Saisonziel: Unter die Top 5.

Meistertipp: Fortuna Lebenstedt II, Union Salzgitter II, SV Innerstetal II.

Fortuna Lebenstedt II

Zugänge: Simon Göbel (nach Fußballpause reaktiviert), Ali Duran (LSV Alexandria), Jannik Brommer (SG Lesse/Burgdorf), Tim-Linus Pyka (Arminia Adersheim), Steffen Warnecke (reaktiviert).

Abgänge: Marcel Doleschek (eigene 1. Herren), Can Alkasi (eigene 1. Herren), Dustin Hühne (TSV Salzgitter), Simon Wahl (Karriereende, ab sofort Co-Trainer), Nils Müller, Hendrik Brunke (beide Fußballpause).

Kader

Tor: Phillip Leischwitz, Daniel Gartz

Abwehr: Dustin Honert, Carsten Hauptmann, Christoph Grusse, Kevin Pramme, Thomas Kehl, Tim-Linus Pyka, Samet Tekin, Albin Bajraj, Philip Klos.

Mittelfeld: Steven Höhn, Alexander Geppert, Steven Schiersch, Sascha Otto, Simon Göbel, Ali Duran, Jannik Brommer, Marvin Liebig, Mohamed Konate, Mohammad Alhaidar.

Sturm: Felix Schumann, Mario Vrbica, Marco Wassermann, Feyyaz Susam, Steffen Warnecke.

Trainer: Kevin Amendy, Simon Wahl (Co-Trainer).

Saisonziel: Einstelliger Tabellenplatz und guten Fußball zeigen.

Meistertipp: SV Innerstetal II.

SV Innerstetal II

Zugänge: Alexander Buchholz (SG Steinlah/Haverlah), Frithjof Seppelt, Kevin Körber, Maik Schüttke, Marlon Winter, Tim Harneit, Yannick Schmidt, Leon Hermann (alle eigene A-Jugend).

Abgänge: Max Pretz (eigene 1. Herren),

Kader

Tor: Lukas Heiduk, Tim Gahnz.

Abwehr: Christoph Rollwage, Yannick Schmidt, Gerrit Hartmann, Jan Hofmann, Julian Sauer, Maik Schüttke, Marlon Winter, Pascal Kilimann, Tim Harneit.

Mittelfeld: Adrian Sievers, Alexander Buchholz, Frithjof Seppelt, Luca Hartmann, Max Eisenbarth, Steffen Neubert, Tim Strübig, Marcel Hartmann, Lennart Wolf.

Sturm: Kevin Körber, Sven Hartmann, Marvin Mitschka, Tim Stiller, Leon Hermann.

Trainer: Thomas Rockmann.

Saisonziel: Obere Tabellenhälfte.

Meistertipp: FSV Fuhsetal.

Union Salzgitter II

Zugänge: Serkan Akakoglu, Dragane Koncar (beide unbekannt), Patrik Höltge, Maximilian Klube (beide SCU), Lucas Laue (FSV Fuhsetal), Ali Ghazi, Erkan Koc, Ensar Yavuz, Erigon Shala (alle FC Fatih).

Abgänge: Jonas Babke (Karriereende), Lars Haupt (Groß Döhren).

Kader

Tor: Jannik Tiesmeier, Maximilian Klube.

Abwehr: Efe Kaya, Ensar Yavuz, Florian Nordhause, Jan Haupt, Janne Weigelt, Julian Weykamp, Julian Müller, Wilhelm Frank, Niclas Wiesberg, Thomas Telemann, Lukas Müller.

Mittelfeld/Sturm: Jens Dörries, Ali Ghazi, Dennis Linke, Dragan Koncar, Erkan Koc, Erigon Shala, Jonas Claussen, Luca Glaub, Lucas Laue, Mohamad Dahoud, Nico Kewitsch, Patrik Höltge, Phil Krause, Serkan Akakoglu, Timo Adler, Torben Dörries.

Trainer: Christoph Juch.

Saisonziel: „Mein Saisonziel ist es, dass ich als Trainer die Liga kennenlerne und die Mannschaft in die obere Tabellenhälfte führe.“

Meistertipp: SV Innerstetal II.

Victoria Heerte

Zugänge: Marcel Kuhfuß (GA Gebhardshagen), Marcel Breymann (Pfeil Broistedt), Manuel Brackmann (Borussia Salzgitter), Niklas Rieger (Fortuna Lebenstedt).

Abgänge: Ibrahim Ant (GA Gebhardshagen), Eike Förster (Karriereende), Sven Weitsch (Wechsel ins Trainerteam).

Kader

Tor: Yannik Fricke.

Abwehr: Adam Garbacik, Sascha Jerke, Marcel Kuhfuß, Jerome Löffler, Deniz Killian Polat, Chris-Alexander Reinecke.

Mittelfeld: Manuel Brackmann, Marcel Breymann, Till Goldbach, Timm Grotefend, Felix Heier, Collin Kientopp, Nico Kurowski, Tim Malecki, Jan Hendrik Menzel, Bendix Middeldeldt, Nick Naumann, Leon Nödler, Marcel Eric Pohlmann, Niklas Rieger, Norman Röstel, Marc Schmidt, Julian Schmidt, Jonas Schöneberg, Marcel Schraven.

Sturm: Timo Kömpel, Dennis Meyer.

Trainer: Steve Seiring, Sven Weitsch.

Saisonziel: „Wir gucken von Spiel zu Spiel“.

Meistertipp: SV Innerstetal II.

TSV Üfingen II

Zugänge: Pascal Ludwig (VfL Salder II), Till Denecke (Viktoria Thiede), Malte Blobner, Tim Lehmann , Franco Janz, Nick Müller, Steven Schauf (alle vereinslos).

Abgänge: Max Vogel (Woltwische), Eugen Jost (beruflich), Dennis Schieb, Lukas Boronowski (beruflich, ab Oktober).

Kader

Tor: Till Denecke, Franco Janz.

Abwehr: Dennis Schieb, Steven Schauf, Lukas Boronowski, Lukas Zikeli, Sven Schwannecke, Pascal Ludwig, Tim Lehmann.

Mittelfeld: Luis Kick, Jan Führitz, Nico Tabert, Tobias Girr, Devrim Yurtseven, Dennis Briegert, Fabian Kurzeja, Jason Hibbeler, Nick Müller, Noel Reiner, Laurenz Kick, Malte Blobner, Marc Molau.

Sturm: Florian Barthelmes, Dion Bastian, Cedric Kattner, Julius Dröder.

Trainer: Tim Simon, Carsten Smeikal.

Saisonziel: „In jedem Spiel alles geben und so im oberen Tabellendrittel mitspielen.“

Meistertipp: SV Innerstetal II.

VfL Salder II

Zugänge: Ferhat Peker (KSV Vahdet Salzgitter), Osama Saleh (vereinslos), Serkan Yagmur, Musa Ince, Jan-Luca Dröst (alle eigene A-Jugend), Erhan Celik (reaktiviert).

Abgänge: Luca Tom Holzbecher (TSV Üfingen), Pascal Ludwig (TSV Üfingen II), Ertugrul Albayrak, Durmus Kurnaz (beide Yunus Emre Salzgitter), Mustafa Albayrak (Pfeil Broistedt), Sebastian Hillebrecht (unbekannt).

Kader

Tor: Mattes Scheller, Alexander Benke

Abwehr: Ferhat Peker, Leroy Ney, Nils Wagner, Musa Ince, Serkan Yagmur, Joel Plechaty, Enes Gültekin, Cenk Rittel, Jan-Luca Dröst.

Mittelfeld/Sturm: Osama Saleh, Luca Zöffelt, Mickey Schwarzburger, Robin Schwarzburger, Calzion-Kim Schwarzburger, Cedric Koch, Erhan Celik

Trainer: Bernd Döring.

Saisonziel: Obere Tabellenhälfte.

Meistertipp: Fortuna Lebenstedt II, AKV Salzgitter.

GA Gebhardshagen II

Zugänge: Sebastian Bode (Union SZ), Tobias Habenicht (reaktiviert), Timo Hoffbauer (Lobmachtersen), Marlon Nottenkämper (FC 45 SZ), Semih Yilmaz (Hallendorf), Timur Yildiz (Bleckenstedt).

Abgänge: Cem Yalcinkaya, Ali Yalcinkaya (beide AKV SZ), Lukas Otto, Lennard Brandes, Felix Eikel, Roman Ratzka (alle eigene 1. Herren.)

Kader

Tor: Marlon Nottenkämper, Timo Hoffbauer.

Abwehr: Daniel Anclam, Sebastian Bode, Maurice Gebauer, Pascal Gebauer, Marcel Wilcken, Timur Yildiz, Kahriman Cafer.

Mittelfeld: Bugra Bayrakdar, Can Dogan, Tobias Habenicht, Thies Ole Hauberg, Carmelo Scire, Manuel Söhnel, Timo Wagner.

Sturm: Dennis Firus, Torge Henrik Hauberg, Darvin-Luca Klüsener, Robin Romanowski, Semih Yilmaz.

Trainer: Daniel Lübbecke, Manuel Söhnel.

Saisonziel: Klassenerhalt.

Meistertipp: Fortuna Lebenstedt II, Borussia Salzgitter II.

Borussia Salzgitter

Zugänge: Aime Jules Ngabirano, Pontien Misago, Regis Ndayishimiye, Pacifique Mbonihankuye (alle vereinslos), Amar Romanic (VfL Salder, A-Jugend), René Spintzyk, Krzystof Drag (beide MTV Lichtenberg), Denis Fazlic (Germania Bleckenstedt), Salen Sehic, Edis Salibasic, Denis Salibasic, Emir Trumic, Almir Sokolar, Damir Serinofic, Eugen Misch, Vadim Stahmic, Muamer Cokic, Nedim Ahmetovic, Nedim Mujezinovic (alle eigene 2. Herren).

Abgänge: Manuel Brackmann (Heerte), Muhammad Zaid (TSV Salzgitter), Shadi Khaled (RW Braunschweig), Mario Buchholz, Alexander Wac (beide Steinlah/Haverlah), Mitan Darwish (eigene 2. Herren), Radu Calinciuc, Andrei Tarnovanu, Timojey Bely, Jens Kahl (alle Karriereende).

Kader

Tor: Emir Trumic, Pacifique Mbonihankuye, Krzystof Drag.

Abwehr: Phong Dao Hai, Amer Barakat, Adnan Ahmetovic, Denis Salibasic, Amar Romanic, Regis Ndayishimiye, Aurel Stratienco, Daniel Teminskij, Nedim Ahmetovic, Damir Serinofic, Tim Fieber.

Mittelfeld: René Spintzyk, Michael Schanowski, Denis Fazlic, Pontien Misago, Vadim Stahmic, Edis Salibasic, Salen Sehic, Ali Hashem, Aime Jules Ngabirano, Eugen Misch, Almir Sokolar, Mizgeen Farman Yahya.

Sturm: Muhammet Tebis, Muamer Cokic, Dominik Landschulze, Nedim Mujezinovic.

Trainer: Björn Veckenstedt.

Saisonziel: Oben mitspielen.

Meistertipp: SV Schladen.

