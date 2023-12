Lebenstedt. Nach der Schließung von Vedes und später Spiele-Max gab es keinen Spielzeugladen mehr in Lebenstedt. „Jootech“ will das nun ändern.

Mitten im Weihnachtsgeschäft eröffnet in Salzgitter-Lebenstedt ein neuer Spielzeugladen, der die Lücke füllen soll, die Vedes und zuletzt Spiele-Max hinterlassen haben: Jootech. Hinter dem Namen verbirgt sich ein Onlinehandel mit ungefähr 15 Mitarbeitern aus Salzgitter unter Geschäftsführer Jussef El-Zein.

Das plant Joohtech mit Spielwaren in Salzgitter

Der Einzelhandelskaufmann Andreas Meyer war maßgeblich an der Organisation des analogen Geschäfts beteiligt. Er sagt: „Jootech besteht schon seit über einem Jahr. Unser Hauptgeschäft soll auch weiterhin der Online-Handel bleiben. Aber wir haben nach der Schließung von Vedes und Spiele-Max eine Nische gesehen, die wir füllen wollen.“ Überdies fänden die Betreiber des Handels es schade, wenn Lebenstedt kein dediziertes Spielzeuggeschäft mehr hätte. Jootech also auch analog gemeinsam mit El-Zein nach Salzgitter zu bringen ist ein kleines Herzensprojekt des 49-jährigen Handelskaufmanns. „Wir wollen den Kindern in Lebenstedt auch weiterhin etwas bieten“, sagt Meyer.

„Wir wollen viele Waren bieten, die es in Lebenstedt einfach nicht mehr zu kaufen gibt.“ Andreas Meyer, über die Eröffnung von Joohtech

Der Fokus des neuen Geschäfts auf der Marienbruchstraße liegt dabei eher im niedrigeren Preissegment. Auf ungefähr 400 Quadratmetern sollen besonders junge Familien und Kinder im Handel von Jootech etwas für sich finden. So gibt es eine große Auswahl an internationalen Süßigkeiten und Getränken, Spielsachen, aber auch Roller, Kinderwägen, Inliner, Babystühle oder Kinderregenschirme in 52 Modellen. „Wir wollen viele Waren bieten, die es in Lebenstedt einfach nicht mehr zu kaufen gibt“, sagt Meyer. Und fügt hinzu: „Gleichzeitig ist es umwelttechnisch natürlich besser, wenn wir auch Waren vor Ort anbieten. Dadurch sparen wir CO₂-Kosten des Versands.“

Die elektrischen Fahrzeuge gehören zum teuersten Teil des Inventars von "Joohtech". © FMN | Rudolf Karlizcek

So viel hat die Renovierung des Joohtech-Handels in Salzgitter gekostet

Auch für die Eltern gibt es bei Jootech ein Angebot. So bietet der Laden beispielsweise Deckenlampen oder Wasserkocher der Eigenmarke. Auch einige orientalische Geschirrsets und Katzenbäume gibt es. Die niedrigen Preise seien möglich, weil Jootech Handelswaren GmbH seine Eigenmarke direkt in China produzieren und von dort aus nach Deutschland importieren lässt. Die wohl luxuriösesten Waren sind die elektrisch betriebenen riesigen Spielzeugautos. „Da bewegen wir uns im Bereich von 600 Euro“, erklärt Meyer.

Die Immobilie in der Marienbruchstraße fasste El-Zein vor ungefähr einem halben Jahr bereits ins Auge, wie Meyer erzählt. Die ehemalige Spielothek wurde kernsaniert und zunächst als Lager für den eigenen Onlinehandel verwendet. Ab Dienstag, 5. Dezember, startet die Filiale nun mit einer Rabattaktion. Knapp 100.000 Euro hat es gekostet, den Laden herzurichten, wie Meyer berichtet.

Joohtech könnte den Handel in Salzgitter auch vergrößern

Der analoge Handel ist übrigens eine Art Testballon, erklärt Meyer: „Wir wollen schauen, wie gut das Geschäft anläuft und haben deswegen erstmal nur einen Teil der Ware aufgestellt, die wir auch online anbieten.“ In ungefähr einem halben Jahr wolle die Firma reevaluieren und die Filiale dann eventuell vergrößern – auf 800 Quadratmeter und wohl ganz in der Nähe des aktuellen Standorts. Meyer sagt: „Wir könnten uns gut vorstellen, dann auf Schreibwaren und mehr Markenprodukte zu erweitern.“

Das heiße nicht, dass Jootech in einem halben Jahr wieder schließt, sollte das Geschäft nicht so gut anlaufen, sagt Meyer. Denn: „Darüber haben wir noch gar nicht nachgedacht. Wir blicken erstmal positiv in die nächsten Wochen und Monate.“ Ob Jootech die Rolle von Vedes und Spiele-Max in der Lebenstedter Innenstadt auch wirklich allein übernehmen kann, bleibt abzuwarten.