Salzgitter. Während die einen die Studierenden, aber keinen Professor haben, haben die anderen Professoren, aber wenig Studierende. Wie das geht.

Probleme, wie sie die Kollegen an der TU Braunschweig haben, kennen die Verantwortlichen der Ostfalia in Calbecht nicht. Während in Braunschweig der „Lehrstuhl für Planung und Betrieb öffentlicher Verkehrssysteme“ nach einer Pensionierung bisher nicht wieder besetzt werden konnte, sieht die Sache bei den Nachbarn in Salzgitter anders aus. „Wir sind gut aufgestellt, alle Lehrstühle sind besetzt“, sagt der Dekan der Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien, Professor Harald Rau, sichtlich zufrieden. Mehr noch: Die Ostfalia ist gerade dabei, ihre Studiengänge im Bereich „Verkehr und Logistik“ in Calbecht komplett umzustellen.