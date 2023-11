Lebenstedt. Die Grundschule Am See hat lange auf diese Auszeichnung hingearbeitet. Nun ist sie „Kinderrechteschule“. Was das heißt, lesen Sie hier.

Es scheint so selbstverständlich zu sein, dass Kinder Rechte haben. Und doch werden sie im Alltag immer wieder ignoriert, einfach außer Acht gelassen oder ganz bewusst verletzt. Und: Viele Erwachsene wissen gar nicht, was Kinder alles für Rechte haben. Auch viele Kinder sind sich dessen gar nicht bewusst. Das allerdings gilt nicht mehr für die Jungen und Mädchen der Grundschule Am See in Lebenstedt. Denn: Die ist seit Montag offiziell mit dem Unicef-Siegel „Kinderrechteschule“ ausgezeichnet.