Liebenburg. Die Salzgitteranerin Sandra Köhne geht ihrer Leidenschaft seit 40 Jahren nach. Lesen Sie hier, was sie daran fasziniert.

„Die spinnen, die Döhrener…“ Was weithin bekannt ist, lässt im Nachsatz dann aber doch aufhorchen: „…und es gibt sogar einen Fortgeschrittenenkurs!“ Diesen Worten nachgehend, führte der Weg am vergangenen späten Montagnachmittag an der Seite von Arnold Kipke, Kreisheimatpfleger im Landkreis Goslar, in den Keller der ehemaligen Döhrener Grundschule (Gemeinde Liebenburg) .