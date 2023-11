Lebenstedt. Nach der Corona-Pause fand jetzt wieder der Spielenachmittag des Präventionsrats statt. Was im Rathaus alles los war, lesen Sie hier.

Ceyla (8) ist hochkonzentriert. Eben füllt sie sozusagen den Bewerbungsbogen für den Dienst bei der Polizei aus. Ganz schön schwierig, was die alles wissen wollen. Welcher Grund muss vorliegen, um den Notruf zu wählen? Gut, das weiß das Mädchen gleich. Aber was da so alles an ein Fahrrad gehört? Hmmm, acht verlockende Antworten, aber nur vier sind richtig, und von Speichenreflektoren hat das Kind noch nie etwas gehört.