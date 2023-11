Salzgitter-Bad. Zur zentralen Gedenkfeuer hatte der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge am Sonntag an die Vöppstedter Ruine geladen.

Stefan Klein, Erster Bürgermeister der Stadt Salzgitter, erinnerte am Sonntagvormittag während der zentralen Gedenkfeier in Salzgitter zum Volkstrauertag an den Remarque-Klassiker „Im Westen nichts Neues“ und die Aktualität des 1928 erschienen Antikriegswerkes. Die Neuverfilmung hatte im März vier Oscars erhalten. Der Film zeigt das Leid der Soldaten im Ersten Weltkrieg, eine „verratene Generation“ und mehr noch ihr sinnloses Sterben.