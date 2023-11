Salzgitter-Lebenstedt. Polizei nimmt Knallgeräusche wahr und stößt auf einen Hochzeitskonvoi. Jetzt droht Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz.

Der Bund der Ehe ist etwas Besonderes. Wer ihn eingeht, darf feiern. Und sich feiern lassen. Doch in Salzgitter-Lebenstedt führte am Samstag gegen 16:30 Uhr eine feiernde Hochzeitsgesellschaft zu einem Einsatz der Polizei: Auf dem Parkplatz Reppnersche Bucht am Salzgittersee nahmen Einsatzkräfte der Polizei mehrere Knallgeräusche wahr. Mit Erreichen des Einsatzortes fiel den Polizeibeamten dann die besagte Hochzeitsgesellschaft auf.

Eine kurzfristige Sperrung der Parkplatzausfahrten und die anschließende Ansprache der Beamten an die verantwortlichen Hochzeitsgäste führten letztlich zur Sicherstellung einer Schreckschusswaffe, die für die Knallgeräusche verantwortlich war. Den 24-jährigen Besitzer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

red