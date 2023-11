Salzgitter-Bad. Das „Tier der Woche“ aus dem Tierheim Salzgitter ist dieses Mal ein ganz besonders tragischer Fall. Hier erfahren Sie mehr.

Tollpatschige Kätzchen, ungestüme Hunde und niedliche Kaninchen – dies sind die Themen, über die sich Tierfreunde in und um Salzgitter stets freuen. Allerdings gibt es auch traurige Geschichten, die zu Tränen rühren, und doch erzählt werden wollen. Die Geschichte von Katze Yunin ist so eine.

Yunin aus dem Tierheim Salzgitter ist unheilbar an Krebs erkrankt

Yunin, so wurde die kleine getigerte Katze getauft, bezog ihr Quartier im Salzgitteraner Tierheim Mitte Oktober. Dem Tierpflegeteam war schnell klar, dass es der auf etwa acht Jahre alten Fellnase nicht gut geht. „Ihr Allgemeinzustand war schlecht“, erinnert sich Tierheimleiterin Christin Furmanski.

Die ersten Tage verbrachte Fundtier Yunin in der Quarantänestation. Hier wurde sie beobachtet, mit Medikamenten und speziellem Futter gehegt und gepflegt. Bei ihrer Kastration stellten die Tierärzte fest, dass Yunin zwei Mamma-Tumore in sich trug. Diese wurden entfernt. Doch der anschließende Laborbefund war für alle Beteiligten niederschmetternd.

Yunin liebt Streicheleinheiten. © FMN | BENJAMIN KOZLOWSKI

Yunin, die mit ihrer ruhigen und liebenswerten Art zu den Vorzeigekatzen im Tierheim gehört, ist unheilbar krank. „Der Laborbefund sagt aus, dass die Tumore bösartig waren und sich bereits Metastasen in den Lymphbahnen gebildet haben“, erzählt Christin Furmanski und streichelt Yunin dabei liebevoll über das Köpfchen. „Sie hat nicht mehr viel Zeit, ihr bleiben vielleicht noch sechs bis zwölf Monate.“

Wer begleitet die etwa acht Jahre alten Katze in ihrer letzten Lebensphase?

Für das Tierheim-Team steht die Versorgung und Vermittlung von Tieren stets im Vordergrund, die Vermittlung von Yunin rückt nun aber an erste Stelle. „Wir möchten, dass Yunin ihre verbleibende Zeit nicht im Tierheim verbringen muss, sondern in einem richtigen Zuhause“, so Furmanski. Dies bedeutet konkret, dass ein Hospizplatz für die kranke Samtpfote gesucht wird. In ihrem letzten Zuhause sollte es ruhig und stressfrei zugehen. Optimalerweise lebt hier auch schon eine ruhige und aufgeschlossene Katze, bei der Yunin schnell Anschluss finden kann.

Aufmerksamkeiten und Streicheleinheiten liebt das Sorgenkind sehr. „Wir hoffen, dass Yunin schon bald bei uns ausziehen darf“, sagt die Tierheimleiterin und schaut dabei zuversichtlich in zwei zutrauliche Katzenaugen. „Sie ist so ein liebenswertes Geschöpf.“

Wer sich für Yunin interessiert und sie in ihrer letzten Lebensphase begleiten möchte, meldet sich im Tierheim Salzgitter. Kontaktdaten und weitere Infos gibt es auf der Hompage: www.tierheim-sz.de

red