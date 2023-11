Salzgitter-Bad. Das Wohn- und Pflegeheim Am Eikel liegt direkt neben dem Gymnasium Salzgitter-Bad – hunderte Schüler kamen hier am Dienstag unter.

Für rund 1000 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Salzgitter-Bad herrschte am Dienstag absolute Ausnahmesituation: An der Schule war Amok-Alarm. Viele der Kinder und Jugendlichen kamen zwischenzeitlich im Awo-Wohn- und Pflegeheim Am Eikel unter, das direkt gegenüber vom Gymnasium liegt. Für die Mitarbeiter, Bewohner und Einrichtungsleiterin Alla Frese lief dieser Tag ebenfalls alles andere als gewöhnlich.