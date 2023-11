Salzgitter. Während sich die Situation teils verbessert hat, gibt es besonders aus Fredenberg noch immer Klagen. Das sagt die Post dazu.

Nur einmal in der Woche komme die Post – und dann ein ganzer Stapel von Briefen. Die Zustellung sei „eine Katastrophe“. Das jedenfalls berichteten uns Leserinnen und Leser aus Salzgitter noch im Sommer dieses Jahres. Auf erneute Anfrage, wie es nun, im November, aussehe, gaben beide an, dass es sich gebessert habe. „Klappt jetzt alles mit der Post“, hieß es. Also ist Salzgitter inzwischen gut versorgt?