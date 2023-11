Salzgitter-Bad. Seit 68 Jahren findet das Heringsessen der Handwerker statt. Am Mittwoch kamen vor dem Essen aktuelle politische Themen auf den Tisch, verbunden mit klaren Forderungen.

Gute Gespräche gelingen bei gutem Essen besonders, nun ja, gut. So sieht man das bei der Kreishandwerkerschaft Süd-Ost-Niedersachsen in Salzgitter-Bad. Und darum bittet sie die Handwerker Salzgitters immer am Mittwoch vor Buß- und Bettag zum Heringsessen. Diese Veranstaltung hat Geschichte, war sie doch ursprünglich mal das bescheidene „Festessen“ anlässlich der Fertigstellung des neuen Haus des Handwerks in Salzgitter-Bad. 70 waren sie im Ratskeller, und sie hatten nicht nur Themen, sondern klare Forderungen. Auf der Gästeliste der Handwerker standen unter anderem der Ehrenkreishandwerksmeister, Gerhard Kunze, Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel sowie Sebastian Lechner, Vorsitzender der CDU Niedersachsen. Beide hatten ein paar Worte im Gepäck. Den Auftakt aber machte, so Michael Wolff, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Süd-Ost-Niedersachsen, Kreishhandwerksmeister Christian Heuer. Mit Wolff sprachen wir am Telefon über die Veranstaltung.