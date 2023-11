Salzgitter-Bad. Die Nachricht, dass der Täter wohl gefasst ist, erreichte die Schule am Nachmittag. Wie zuvor der Unterricht war, lesen Sie hier.

Ganz viel Zeit für Gespräche, für Fragen, oder einfach nur zum Austausch des Erlebten nahmen sich Lehrer und Schüler des Gymnasiums Salzgitter-Bad am Mittwochmorgen. Am Tag nach dem Amok-Alarm an der Schule ging selbstverständlich niemand sofort zur Tagesordnung über.