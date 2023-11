Salzgitter-Bad. Eine bewaffnete Person soll am Dienstagmorgen das Gymnasium Salzgitter-Bad betreten haben. Was die Polizei am Tag danach weiß.

Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Spezialkräfte von Feuerwehr und Polizei aus der ganzen Region - die gemeldete Bedrohungslage am Gymnasium Salzgitter-Bad hat am Dienstagmorgen für einen riesigen Einsatz gesorgt. Wie viele Rettungskräfte es am Ende genau waren, möchte die Polizei nicht sagen. Fest steht nur, eine solche Alarmierung löst einen Notfallplan bei Schule, Polizei und Feuerwehr aus.