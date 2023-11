Lebenstedt. Die Feuerwehr rückte am Sonntag in die Geschwister-Scholl-Straße in Lebenstedt aus. Dort sorgte angebranntes Essen für starken Rauch.

Ein Zimmerbrand in der Geschwister-Scholl-Straße ist der Feuerwehr am Sonntag gegen 13 Uhr in Lebenstedt gemeldet worden. Ein Nachbar hatte das Piepsen eines Rauchmelders bemerkt. Bei der Ankunft stellte sich für die Rettungskräfte jedoch heraus, dass es sich nicht um einen Zimmerbrand handelte.

Bewohner vergessen in Salzgitter Essen auf dem Herd

In der Küche einer Wohnung war Essen auf dem Herd angebrannt, wie Ronja Behnke, Einsatzleiterin der Berufsfeuerwehr Salzgitter, mitteilt. Da sich niemand in der Wohnung befand, musste die Tür aufgebrochen werden. Da die Wohnung stark verraucht war, stellte die Feuerwehr einen Hochleistungslüfter vor der Tür auf. Nun ermittelt die Polizei zu dem Brand.

Verletzt wurde nach Angaben von Behnke niemand. Nach zirka einer Stunde war der Einsatz beendet. Ausgerückt waren neben der Berufsfeuerwehr Salzgitter auch die Freiwillige Feuerwehr Salzgitter-Lebenstedt.