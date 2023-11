Lebenstedt. Am Sonntag fand der 10. Adventsmarkt mit 35 Ausstellern aus der Region statt. Der Erlös der Veranstalter geht an die Schule.

„Die Lichter gehen erst nach dem Totensonntag an“, sagt Susanne Selent. Das nimmt sie genau. Am Sonntag war sie schonmal auf „Einkaufstour“ auf dem 10. Adventsmarkt in der IGS Lebenstedt. Der findet immer am zweiten Wochenende im November statt. Initiiert hat ihn Andrea Blüthner sozusagen aus Verbundenheit mit der Schule. Ihre Söhne waren dort Schüler, und eine IGS im Aufbau, dachte sie einst, brauche Unterstützung. So war das. Inzwischen ist der Markt ein fester Bestandteil im Kalender der Schule und unterstützt dort Fachbereiche. In diesem Jahr gehen die Erlöse aus Kuchenverkauf und Standgebühren an die Fachbereiche Mathematik und Religion.