Salder. 56 Arbeiten von Künstlern der Salzgitter-Gruppe sind bis 3. Dezember zu sehen. Was sich einige Künstler bei ihren Werken dachten, lesen Sie hier.

Wenn die Künstler der Salzgitter-Gruppe zur Vernissage einladen, dann lässt die Schar an Kunstinteressierten sich nicht lange bitten. Am Sonntag eröffnete die Gruppe ihre 61. Jahresausstellung im Obergeschoss der Städtischen Kunstsammlungen in Schloss Salder. Rund 100 Gäste hörten den interessanten Ausführungen zu der Werkausstellung von Ulrike Lahmann, freie Kuratorin aus Braunschweig, zu. Zuvor hatte Stadtrat Jan Erik Bohling bereits betont, dass die Kunst der Salzgitter-Gruppe eine Bereicherung sei. Für die Kunstwerke gab es viel Lob und Besucher verrieten eigene Interpretationen der Werke. Und wie es bei Kunst manchmal ist, entwickelt jeder Betrachter beim genauen Hinsehen seine eigene Gedankendynamik.