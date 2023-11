Lichtenberg. Ein Mitglied des Fördervereins entdeckte den aufgebrochenen Container auf dem Burgberg. Das wurde gestohlen.

Da staunte Harald Weidner nicht schlecht. Regelmäßig sieht das Mitglied des Fördervereins Burg Lichtenberg an dem historischen Gemäuer nach dem Rechten. Als er am Freitag an der Burgruine eintraf, stellte er fest, dass Diebe den Container an der Burgruine aufgebrochen hatten.