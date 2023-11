Salzgitter. Zwei alkoholisierte Autofahrer und ein berauschter E-Scooter-Fahrer gehen der Polizei in Salzgitter ins Netz.

Mehrere berauschte Fahrzeugführer hat die Polizei am Freitag und Samstag in Salzgitter erwischt. Laut Mitteilung kontrollierten Polizisten am Freitag gegen 16.56 Uhr einen 45-jährigen Autofahrer in der Lebenstedter Kampstraße, der laut Atemalkoholtest 1,22 Promille intus hatte.

Am Samstag gegen 2.05 Uhr fiel der Polizei in Thiede ein Skoda-Fahrer auf. Er fuhr Schlangenlinien. Ein Atemalkoholtest ergab beim 45-Jährigen einen Wert von 1,22 Promille. Beiden alkoholisierten Fahrern wurde jeweils eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

E-Scooter-Fahrt resultiert in Strafverfahren

Polizisten haben am Freitagabend gegen 22.20 Uhr auf dem Klesmerplatz in Salzgitter-Bad den 23-jährigen Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Laut Mitteilung stand der Mann unter dem Einfluss von Kokain und THC. Zudem war der E-Scooter gestohlen und zur Fahndung ausgeschrieben. Die Polizei leitete Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und stellten den E-Scooter sicher. Der 23-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

red