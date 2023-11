Salzgitter. Krähende Hähne oder schnatternde Gänse sorgen in der Nachbarschaft oft für Ärger. Hier lesen Sie, wo Nutztiere gehalten werden dürfen.

Die Geflügelhaltung im eigenen Garten liegt im Trend. Auf den ersten Blick erscheint die Haltung von Hühnern und auch anderem Geflügel unkompliziert. Schnell ist ein Stück vom Gartenland einzäunt, ein Stall gebaut und das lustige Gackern kann beginnen. Doch ganz so einfach ist es nicht. Diese Erfahrung musste dieser Tage ein Hobby-Geflügelhalter in der Samtgemeinde Baddeckenstedt machen. Er hielt mehrere Hühner und Gänse in einem Wohngebiet. Das aber war dort trotz der eindeutigen dörflichen Lage nicht gestattet. Wie kann das sein - bei einem so herrlichen Garten hinterm Haus?