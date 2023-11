Lobmachtersen. Wann das Gotteshaus neu gebaut wurde und welche Herausforderungen die Gemeinde meistern musste, lesen Sie hier

Einen ersten Hinweis auf ein Kirchen- oder Kapellengebäude in Lobmachtersen findet man in einer Schenkungsurkunde von 1251, in der ein Priester namens Johannes erwähnt wird. Genauere schriftliche Unterlagen über eine Kirche liegen erst aus den vergangenen rund 270 Jahren vor. In einer Braunschweiger Landbeschreibung aus dem Jahr 1752 wird erwähnt, dass die Kirche bis unter das Dach gemauert war und einen circa 15 Meter hohen Turm besaß. Der Turm stammt wahrscheinlich aus den Jahren um 1450, während das Schiff etwa dreieinhalb Jahrhunderte später errichtet wurde. Der noch heute erhaltene Kirchturm diente wahrscheinlich auf Grund seiner Ortslage an der Grenze zum Bistum Hildesheim als Wehr- oder Wachturm. Davon zeugen auch die etwa 1,25 Meter dicken Mauern, die dem Schutz des Turmes und der Bevölkerung dienen sollten.