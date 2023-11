Salzgitter. Am Dürerring sind am Mittwochabend unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingestiegen. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Unbekannte sind am Mittwochabend zwischen 18 und 19.30 Uhr in ein Wohnhaus im Dürerring in Salzgitter-Fredenberg eingebrochen. Die Polizei meldet, dass die Täter in einem sehr kurzen Zeitraum die Terrassentür des Wohnhauses einschlugen und sich auf diese Weise Zutritt in die Räumlichkeiten verschafften.

Die Täter durchsuchten zahlreiche Räume nach Wertsachen. Aktuell können keine Angaben zum Diebesgut oder der Schadenshöhe gemacht werden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05341) 18970 zu melden.

