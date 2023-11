Lebenstedt. Salzgitter profitiert vom Bundesprogramm „respek*tland*“. Was die Beratungsstelle alles bietet und wer sich an sie wenden kann.

Eine neue Beratungsstelle in Salzgitter öffnet am Freitag, 10. November. Die „Beratungsstelle gegen Rassismus in der Bildung“(BeRBi) lädt dann in Kooperation mit Awista im Fredenberg zur großen Kick-Off-Veranstaltung ein. „Rassismus im Alltag und seine Auswirkungen im Schulsystem“ lautet dann das Thema. Los geht es in der Beratungsstelle am Hans-Böckler-Ring 4 um 11 Uhr.