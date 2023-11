Schwerer Unfall mit sechs Autos auf der A39 in Salzgitter

Auf der A39 in Salzgitter ist es am Montagnachmittag gegen kurz nach 16 Uhr in Richtung Kassel zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Wie Nadine Moder, Einsatzleiterin der Berufsfeuerwehr Salzgitter, mitteilt, sind sechs Pkw in den Unfall kurz vor der Raststätte Hüttenblick verwickelt.

Drei Personen sind verletzt. Sie wurden jeweils mit einem Rettungswagen in anliegende Krankenhäuser gebracht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr nehmen derzeit die laufenden Betriebsmittel auf, die Autobahn ist noch voll gesperrt. Der Verkehr staut sich um die vier Kilometer bis nach Thiede. Auch Einsatzkräfte aus Braunschweig wurden zu dem Unfall hinzugezogen.

Auf der A39 staut es sich nach einem Verkehrsunfall in Richtung Lebenstedt. Foto: Phil-Kevin Lux-Hilebrecht / FMN

Dieser Artikel wird aktualisiert.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de