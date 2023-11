Mann mit 1,57 Promille von Polizei in Salzgitter erwischt

Im Verlauf einer Geschwindigkeitsüberwachung hat die Polizei in Salzgitter-Lebenstedt am Freitag um 16:15 Uhr einen 49-jährigen Salzgitteraner angehalten. Während der Kontrolle in der Neißestraße stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Die Polizeibeamten ordneten eine Blutprobe an und leiteten ein Strafverfahren ein.

Mann bei Verkehrskontrolle in Salzgitter-Lebenstedt ohne Zulassung und Versicherung erwischt

Zudem, so heißt es in einer Mitteilung der Polizei weiter, ging den Beamten am Freitag im Hans-Böckler-Ring in Salzgitter-Lebenstedt bei einer Verkehrskontrolle um 14.30 Uhr ein 51-jähriger Mann aus Salzgitter ins Netz, der mit seinem Auto ohne jegliche Zulassung und Versicherung unterwegs war. Die Beamten untersagten dem Salzgitteraner die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn.

Wie die Polizei darüber hinaus bekannt gibt, wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag um 23.39 Uhr in der Salderschen Straße in Lebenstedt die Motorhaube eines geparkten Pkw beschädigt. Hinweise auf den oder die Täter liegen der Polizei nicht vor.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de