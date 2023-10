„Light The Night“ Lebenstedt lädt zu zwei Lichternächten in die Innenstadt ein

Die Innenstadt von Lebenstedt wird laut Stadtverwaltung Salzgitter am Freitag und Samstag, 3. und 4. November, erstrahlen: Moderne Lichtkunst und beeindruckende Illuminationen werden sich durch die Innenstadt ziehen und Besucherinnen und Besuchern einen ganz neuen Blick auf die Innenstadt ermöglichen, heißt es in der Mitteilung.

Unter den Ausstellungsstücken sind demnach auch interaktive Elemente, die Kinder und Erwachsene zum Experimentieren anregen. Im Zentrum allen Trubels wird das optische Highlight zu bestaunen sein: Eine zwischen der Stadtpassage und dem Monumentenplatz gelegene Hausfassade wird durch kunstvoll animierte Projektionen zum Leben erweckt. Begleitet wird das Schauspiel von Soundeffekten. Light The Night beginnt an beiden Tagen um 17 Uhr und endet jeweils um 22 Uhr.

In Lebenstedt gibt es Stände von Gastronomen und Schaustellern

Es gibt Stände lokaler Gastronomen und Schausteller. Neben den Soundeffekten werden Auftritte von Johann (Freitag) sowie Ray & Friends (Samstag) geboten.

Zu den Lichternächten wird OB Frank Klingebiel zitiert: „Aktuell passiert viel für und in unseren Innenstädten in Lebenstedt und Salzgitter-Bad. Nach Fertigstellung der klimagerechten Foren in Salzgitter-Bad und Lebenstedt, der WC-Anlage in Lebenstedt und den zahlreichen Beteiligungsveranstaltungen zur Erstellung von Innenstadtentwicklungskonzepten für beide Zentren, sollen die Lichternächte den Charakter der Lebenstedter Innenstadt als attraktiven Veranstaltungsort unterstreichen. Gerade an den dunklen und kurzen Tagen im November ist ein solches Event mit Licht und Sound perfekt geeignet, unsere Bürgerinnen und Bürger zu einem Besuch in der Innenstadt zu animieren. Ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern viel Spaß und tolle Eindrücke.“

Belebung der Lebenstedter Innenstadt ist das Ziel

Ermöglicht wird das Event zur Belebung der Lebenstedter Innenstadt durch die Beteiligung am Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“, erläutert die Verwaltung.

Die geförderten Projekte werden von der Stadt Salzgitter in Zusammenarbeit mit der städtischen Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH umgesetzt.

