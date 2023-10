Lebenstedt: 79-Jähriger entblößt sich beim Bäcker

Die Salzgitteraner Polizei berichtet am Wochenende von exhibitionistischen Handlungen in Lebenstedt. In einer Bäckerei an der Konrad-Adenauer-Straße hat ein 79-Jähriger demnach gegen 17.30 Uhr sein Geschlechtsteil entblößt und dadurch andere Kunden belästigt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Zudem berichtet die Polizei aus Lebenstedt von zwei Körperverletzungen. Am Freitag gegen 19.35 Uhr sollen zwei ehemalige Lebensgefährten in der Albert-Schweitzer-Straße in Streit geraten sein. Der 22-Jährige schubste das 29 Jahre alte Opfer so stark gegen eine Fahrstuhltür, dass diese sich am Kopf verletzte. Der Beschuldigte erhielt einen Platzverweis für die Wohnung des Opfers.

Gefährliche Körperverletzung in Lebenstedt: Mann schlägt Opfer ins Gesicht

In der Warthelandstraße kam es einige Stunden später zu einer erneuten, diesmal gefährlichen Körperverletzung. Auf einer Feier in der Nacht zu Samstag gerieten zwei Lebensgefährten in Streit. Gegen 1.30 Uhr schubste der 36 Jahre alte Beschuldigte das 30-jährige Opfer gegen einen Türrahmen und schlug mit den Fäusten in das Gesicht. Die Salzgitteraner Polizei nahm den 36-Jährigen in Gewahrsam.

red

