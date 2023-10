Lebenstedt: Feuerwehr löscht brennende Müllcontainer

Die Salzgitteraner Berufsfeuerwehr musste am Dienstag in der Straße An der Windmühle brennende Papiercontainer löschen. (Symbolbild)

In Lebenstedt haben am späten Dienstagabend Papiercontainer gebrannt. Sie standen in der Straße An der Windmühle. Die Salzgitteraner Berufsfeuerwehr konnte den Brand gegen 23.40 Uhr umgehend löschen. Die Schadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf etwa 500 Euro. Die Beamten bitten unter der Telefonnummer (05341) 18970 um Zeugenhinweise.

Am Dienstagabend kam es in Lebenstedt zudem zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Gegen 18.50 Uhr touchierte ein 72-Jähriger mit seinem Wagen in der Straße Erlenbruch ein anderes Auto. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test wies einen Wert von über 0,4 Promille aus. Die Polizei ordnete daraufhin eine Blutprobe an und untersagte dem 72-Jährigen die Weiterfahrt. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de