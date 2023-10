Unfall bei Baddeckenstedt: Auto durchbricht Stahlzaun

Bei einem Unfall auf der Hauptstraße in Binder (Gemeinde Baddeckenstedt, Landkreis Wolfenbüttel) ist nach Polizeiangaben am Sonntagabend ein 23-Jähriger leicht verletzt worden. Der Mann war gegen 21 Uhr in Richtung A39-Auffahrt unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle verlor und in den Stahlzaun fuhr. Kurz vor einem Wohnhaus landete der Wagen auf der Seite und blieb liegen.

Wie die Feuerwehr berichtet, hieß es zunächst, der Fahrer sei in seinem Wagen eingeklemmt. Tatsächlich war der Mann aber nur leicht verletzt und konnte den Wagen auch aus eigener Kraft verlassen. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und betreute den Fahrer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Ärztliche Behandlung lehnte er laut Polizei ab.

Fahrer war ohne Führerschein und womöglich nicht nüchtern unterwegs

Wie Salzgitters Pressesprecher Matthias Pintak schreibt, könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann zu schnell unterwegs war und dabei unter Einfluss von Drogen oder Alkohol stand. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe, das Ergebnis teilt sie aber nicht mit.

Den Wagen des Mannes, der laut den Ermittlungen auch keine Fahrerlaubnis hat, stellten die Beamten sicher. Der Sachschaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt. Die Ortsdurchfahrt in Binder war durch Bergungs- und Aufräumarbeiten für rund zwei Stunden gesperrt.

red

