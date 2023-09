Großeinsatz: Polizei nimmt den „Paten von Salzgitter“ fest

Lebenstedt Bei dem am Mittwoch in Salzgitter Festgenommen soll es sich um den Spross einer arabischen Großfamilie handeln. Hintergrund: ein Coup der Polizei Berlin.

Schwerbewaffnete Polizisten bei der Verhaftung am Mittwochnachmittag in Lebenstedt.

Bei dem Mann, der am Mittwochnachmittag bei einem Großeinsatz der Polizei festgenommen wurde, handelt es sich offenbar um den „Paten von Salzgitter“. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig bestätigte das zwar auf Nachfrage nicht, sagte aber, dass es sich um einen „alten Bekannten“ handele. Und dass der Großeinsatz in der Lebenstedter Marienbruchstraße mit zahlreichen schwer bewaffneten Beamten mit einem jüngst erfolgten Zugriff in Berlin zu tun hatte.

„Pate von Salzgitter“: Festnahme in Lebenstedt steht im Zusammenhang mit Großeinsatz in Berlin

Dort ermittelt unter Leitung der Staatsanwaltschaft Braunschweig die Zentrale Kriminalinspektion Braunschweig (ZKI) gegen eine Gruppe wegen des „Verdachts des Handelstreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“. Im Verlauf der umfangreichen Ermittlungen des Fachkommissariates für organisierte Kriminalität habe ein Hauptbeschuldigter aus Braunschweig als Encrochat-User identifiziert werden können, hatte die ZKI vergangene Woche mitgeteilt.

Die Polizei in den Niederlanden und Frankreich hatte demnach im Frühjahr 2020 die Software der Firma Encrochat geknackt und einige Monate lang insgesamt mehr als 20 Millionen geheime Chat-Nachrichten abgeschöpft. Zwischenzeitlich hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass diese in Deutschland verwertet werden dürfen, wenn es um die Aufklärung schwerer Straftaten geht.

Schon vor Festnahme in Lebenstedt: In Berlin entdeckten Polizeibeamte 70 Kilogramm Marihuana

Im Rahmen operativer Maßnahmen sei am 14. September festgestellt worden, dass durch einen bekannten 40-jährigen Mittäter mehrere große Plastiksäcke in die konspirativ angemietete Wohnung in Berlin gebracht worden seien. Nachdem der 37-jährige Haupttäter zusammen mit dem Mittäter die Bunkerwohnung betreten habe, sei der Zugriff durch das SEK Berlin erfolgt. Anschließend seien die Bunkerwohnung und eine weitere Wohnung in Berlin durchsucht worden.

In einer Berliner Wohnung fanden die Beamten des SEK Berlin „etwa 70 Kilogramm Marihuana sowie tatrelevante Kommunikationsmittel und Bargeld“. Zudem sei ein vom Hauptbeschuldigten genutzter Porsche im Wert von etwa 200.000 Euro eingezogen worden. Die beiden Festgenommenen befinden sich seit vergangener Woche in Untersuchungshaft.

„Pate von Salzgitter“: Ermittlungsgruppe aus Braunschweig hat Zugriff geheim gehalten

Der Einsatz am Mittwoch in Lebenstedt beruhe auf Erkenntnissen derselben Ermittlungsgruppe wie im Berliner Fall, bestätigte Wolters. Diese habe den Zugriff in Salzgitter streng geheim gehalten. „Der Pate“ war nach Informationen unserer Zeitung von Zeugen bei der Verhaftung gesehen und erkannt worden.

Wolters widersprach dieser Darstellung auf Nachfrage zumindest nicht. Bei „dem Paten“ handelt es sich um einen mehrfach verurteilten 31-jährigen Dealer aus einer arabischstämmigen Großfamilie, die deutschlandweit immer wieder im Zusammenhang mit Clankriminalität auftaucht.

