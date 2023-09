Polizei-Großeinsatz in Lebenstedt – ein Mann verhaftet

Salzgitter Mit einem Großaufgebot rückte die Polizei am Mittwochnachmittag in Lebenstedt an. Hier erfahren Sie mehr zum Einsatz.

Großeinsatz der Polizei in Lebenstedt: Schwer bewaffnete Einsatzkräfte waren am Mittwoch in der Marienbruchstraße aktiv.

In Lebenstedt hat es am Mittwoch gegen 15.45 Uhr einen Großeinsatz der Polizei gegeben. In der Marienbruchstraße, ganz in der Nähe der Berliner Straße, kam es offenbar zu einer Verhaftung. Polizeihunde waren am Einsatzort, zahlreiche vermummte und mit Gewehren bewaffnete Beamte waren im Einsatz und riegelten einen Teilbereich der Straße ab. Weder Autos noch Fußgänger oder Radfahrer durften passieren.

Die Polizei riegelte in Lebenstedt einen Teil der Marienbruchstraße ab

Die Beamten verhafteten offenbar einen Mann, der gegen 16.15 Uhr in einem Wagen, begleitet von weiteren Fahrzeugen und Blaulicht, abtransportiert wurde. Abgespielt hatte sich der Einsatz in einem Geschäftshaus gegenüber eines Baumarktes.

In dem Haus sind mehrere Firmen beheimatet. Unter anderem erhalten dort Schüler Nachhilfe. Die Jugendlichen durften das Gebäude erst nach dem Einsatz verlassen. Auch Anwohner der benachbarten Grundstücke durften während des Einsatzes nicht passieren, mussten warten, bis der Einsatz beendet war.

Die Beamten verhafteten offenbar einen Mann

Insgesamt ging es ruhig am Einsatzort zu. Die Passanten blieben stehen, näherten sich jedoch nicht der Absperrung. Die Beamten stoppten jeden Versuch, die Absperrung zu passieren, ruhig, aber bestimmt. Die Polizei verwies auf Nachfrage, worum es bei diesem Einsatz genau ging, auf die Staatsanwaltschaft Braunschweig. Die jedoch war am Mittwoch nicht mehr zu erreichen.

Bereits in der Nacht zum vergangenen Samstag hatte es ganz in der Nähe einen ähnlich großen Einsatz gegeben. Das hatte Hans Christian Wolters von der Staatsanwaltschaft Braunschweig am Mittwochvormittag bestätigt. Am vergangenen Freitag hat es „in der Berliner Straße eine Durchsuchung gegeben, die auf Ermittlungen aus unserem Hause beruht“, so Erster Staatsanwalt Wolters auf Nachfrage unserer Zeitung. Weitere Einzelheiten könne er hier noch nicht nennen.

